24 Agosto 2025

La vettura dei Vigili del Fuoco, foto: antennasud.com

Cellino San Marco, incendio hangar aerei

Davide Cucinelli 24 Agosto 2025
centered image

Incendio sulla Mesagne-San donaci, in agro di Cellino San Marco, all’interno di un hangar con 4 aerei biposto all’interno, sul posto i vigili del fuoco del comando di Brindisi e altre a due autobotti di supporto. Ancora non chiare le dinamiche che hanno portato all’origine del rogo.

+++Notizia in aggiornamento+++

