Cellino San Marco, incendio hangar aerei

Incendio sulla Mesagne-San donaci, in agro di Cellino San Marco, all’interno di un hangar con 4 aerei biposto all’interno, sul posto i vigili del fuoco del comando di Brindisi e altre a due autobotti di supporto. Ancora non chiare le dinamiche che hanno portato all’origine del rogo.
+++Notizia in aggiornamento+++
