Cellino San Marco, in fiamme auto di un avvocato: era già successo a marzo

CELLINO SAN MARCO – Già nel recente passato oggetto di incendiare attenzioni da parte di misteriosi attentatori, un avvocato di Cellino San Marco si è ritrovato l’auto nuovamente data alle fiamme. È accaduto all’alba di oggi, in via Cavour. Il rogo ha danneggiato gravemente anche la facciata di un ex supermercato.

Sul posto, insieme ai carabinieri, anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il mezzo è andato completamente distrutto, divorato dal fuoco. Pochi dubbi sulla natura dolosa dietro all’episodio, considerando il precedente dello scorso marzo.

