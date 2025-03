Cellino, incendio all’alba distrugge l’auto di un avvocato

La Mercedes di un avvocato è stata distrutta dalle fiamme all’alba di domenica in via Cavour, nel centro storico di Cellino San Marco. Le fiamme hanno danneggiato la facciata di una palazzina e due portoncini in legno. Sul posto stono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere che puntano proprio sul luogo dell’incendio. Si sospetta la matrice dolosa.

