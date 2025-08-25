25 Agosto 2025

Cellino, esplosioni e incendio nell’hangar: resta grave 76enne

Gianmarco Di Napoli 25 Agosto 2025
Restano  gravi le condizioni del pilota 76enne coinvolto nelle esplosioni e nell’incendio di un hangar nelle campagne di Cellino San Marco che hanno distrutto quattro ultraleggeri. Si indaga sulle cause

