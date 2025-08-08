Celiento risolve col Trapani: il Casarano è pronto a chiudere

Il Casarano sta per piazzare un altro colpo importante per il reparto arretrato assicurandosi le prestazioni di Daniele Celiento, esperto difensore classe 1994. Reduce dall’avventura al Trapani, il giocatore ha scelto il club rossazzurro dopo aver chiuso consensualmente il proprio accordo con la società siciliana.

Nella passata stagione con i granata, Celiento è stato protagonista con 31 presenze e 4 gol tra campionato e Coppa Italia, confermandosi difensore solido e pericoloso in area avversaria.

Di seguito, il comunicato del club granata:

“La società Fc Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Daniele Celiento. Il difensore, classe 1994, ha collezionato in maglia granata 31 presenze e 4 reti tra campionato e Coppa Italia.

Contestualmente la società rende note le risoluzioni del difensore Federico Valietti e di Francisco Sartore. L’attaccante brasiliano rientrava dal prestito al Piacenza.

A Celiento, Valietti e Sartore il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

