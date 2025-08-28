28 Agosto 2025

Salvini: “In Puglia mancano servizi per colpa di Emiliano. La Lega si candida per vincere”

Maria Teresa Carrozzo 28 Agosto 2025
Ceglie Messapica – “Parlo da cittadino: in Puglia mancano servizi per colpa di Emiliano. La Lega si candida in Puglia per vincere e non per partecipare. Tutti i partiti di centrodestra possono esprimersi al meglio senza imposizioni. Ci sono tanti nomi della società civile che chiedono di candidarsi, sceglieremo insieme il migliore”.

Con queste parole il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto in collegamento video durante la kermesse politica La Piazza – Il Bene Comune, in corso a Ceglie Messapica.

Un messaggio diretto, che ha avuto come bersaglio principale la gestione del presidente Michele Emiliano, accusato da Salvini di aver lasciato la regione con gravi carenze in termini di servizi. Il ministro ha poi ribadito che la Lega punta a giocare un ruolo da protagonista alle prossime regionali pugliesi, escludendo logiche di semplice partecipazione.

Sul tavolo, ha spiegato, c’è l’idea di valorizzare non solo le figure di partito ma anche i volti della società civile che avrebbero manifestato la volontà di mettersi in gioco. “La scelta del candidato – ha aggiunto Salvini – sarà condivisa e fatta insieme, senza imposizioni da parte di nessun partito”.

Il passaggio del leader leghista riaccende il dibattito interno al centrodestra pugliese, chiamato nelle prossime settimane a sciogliere il nodo della candidatura unitaria in vista delle elezioni regionali.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

