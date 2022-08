Ceglie- È in corso la diretta su AntennaSud, al centro del dibattito proposto da La Piazza, i sondaggi e la volontà degli elettori di andare al voto. Secondo Salvini gli italiani daranno valore alle proposte e non agli insulti. Forte in platea il supporto dei suoi parlamentari ed elettori che lo hanno seguito nel cuore della Puglia. Il leader della Lega è arrivato accompagnato dai suoi parlamentari ed europarlamentari e dal suo braccio destro Roberto Marti. Ironia sulla dichiarazione di Saviano che gli ha insinuato il dubbio che Salvini potesse essere un agente russo. Il leader leghista inoltre, ha evidenziato programmi, sondaggi, numeri ed ha cercato di smontare punto per punto i temi proposti dai competitor politici per indebolire la campagna elettorale del Centrodestra.

