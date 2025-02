Ceglie Messapica, tragico schianto in moto: muore un giovane

CEGLIE MESSAPICA – Per cause ancora tutte da accertare, la moto è finita nell’aiuola, andando a sbattere violentemente contro il tronco di una palma. Non c’è stato nulla da fare per Antonio Farina, giovane centauro deceduto nella serata di oggi, giovedì 6 febbraio, a Ceglie Messapica. Il sinistro si è verificato in via Galilei. Sul posto, un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale di Ceglie Messapica. Il ventenne, del posto, è morto sul colpo.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

