CEGLIE MESSAPICA (BR) – Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia è salito sul palco de “La Piazza” a Ceglie Messapica in occasione della kermesse politica organizzata da Angelo Perrino direttore di Affaritaliani.it.

Sull’ipotesi di Giorgia Meloni Presidente del Consiglio, i leader azzurro risponde così:

“Non abbiamo pregiudizi nei confronti di chicchessia: ci siamo dati la regola che chi avrà più voti indicherà un nome al Capo dello Stato. Poi toccherà a lui nominare il Presidente del Consiglio. Se toccherà a Giorgia Meloni saremo felici di sostenerla”.

RISPETTEREMO I PARAMETRI UE

“Chiediamo il voto non per andar contro Letta ma a favore del nostro progetto che punta sulla crescita, aiutando il tessuto economico, abbattendo le tasse e aumentando pensioni e stipendi. Per questo facciamo le nostre proposte che rispetteranno tutti i parametri europei”. Così Antonio Tajani a Ceglie Messapica.