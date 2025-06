Ceglie Messapica, sulle “carenze” del San Raffaele scontro a distanza tra Amati e Caroli

Scontro a distanza sul Centro riabilitazione di Ceglie Messapica tra il consigliere regionale Fabiano Amati ed il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli. Pomo della discordia, problemi strutturali ed organizzativi. Per Caroli le condizioni di assistenza sono inaccettabili in una struttura pubblica. “I pazienti – denuncia Caroli – sono stati trasferiti in una corsia in modo repentino, senza alcuna comunicazione preventiva né rispetto per la loro dignità, trattati come meri pacchi da spostare. Un comportamento che calpesta il diritto fondamentale all’informazione e al coinvolgimento attivo nella propria cura. Le nuove stanze, lungi dall’essere accoglienti o adeguate, si presentano prive dei requisiti minimi di comfort e privacy: l’impianto di aria condizionata è stato messo in funzione solo questa mattina dopo un fine settimana di caldo infernale, mancano le tende alle finestre — inclusi gli accorgimenti basilari per la riservatezza — e non sono presenti televisori né sedute per l’attesa dei familiari”.

Ironico Amati. “Sul Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica non sono più solo. Dopo aver superato la condizione di “orfano” della gestione Angelucci, anche il collega Caroli ha cominciato a occuparsi dei malati e del miglioramento dell’assistenza sanitaria. È vero:, di domenica, siamo stati impegnati a risolvere il problema dell’aria condizionata nella nuova corsia della struttura, aperta solo pochi giorni fa, e in queste ore ho preteso che venissero risolti anche gli altri problemi. È importante tuttavia ricordare che le carenze strutturali e organizzative non sono nate con il passaggio alla gestione pubblica, ma esistevano in modo molto più grave sotto la gestione privata della Fondazione San Raffaele, alla quale per anni la ASL ha corrisposto rette sanitarie non propriamente allineate con le regole, oggetto di una denuncia alla Procura della Repubblica”.

Per Amati “si sta intervenendo, in modo trasparente e progressivo, per riportare alla piena funzionalità una struttura che, fino a pochi mesi fa, era soggetta a criticità tollerate in virtù di un rapporto mantenuto in vita senza alcuna gara, per ben 24 anni”.

