CEGLIE MESSAPICA – Dopo l’impatto col mezzo, la poveretta era rimasta incastrata nel piccolo abitacolo e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla e, quindi, affidarla alle cure degli operatori del 118 prima del trasporto in ospedale. Attimi di paura, nel pomeriggio di oggi, vissuti in contrada Camarda a Ceglie Messapica per l’incidente stradale che ha visto coinvolta un’Apecar con a bordo marito e moglie e una Citroen C3.

Ad avere la peggio, i due occupanti del piccolo mezzo a tre ruote, soccorsi, come detto, prima dai vigili del fuoco e poi dal 118. Sul posto, anche gli agenti di polizia locale di Ceglie.

