Ceglie Messapica, ritrovati attrezzi rubati: chi li riconosce?

CEGLIE MESSAPICA – Per risalire ai legittimi proprietari degli attrezzi agricoli rubati rinvenuti a casa di un 37enne, poi denunciato per ricettazione, servirà l’aiuto dei cittadini chiamati dai carabinieri a consultare la lista ed eventualmente a contattare l’Arma per riavere il maltolto. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della Stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla locale Procura della Repubblica nel corso delle indagini scaturite in conseguenza di furti perpetrati nel periodo estivo in Ceglie Messapica e Ostuni, in alcune abitazioni di villeggiatura.

L’attività di perquisizione ha permesso di rinvenire presso l’abitazione di un 37 del luogo vario materiale, consistente principalmente in quadri elettrici con fili tranciati, basi di appoggio di lavabo con ancoraggi sradicati, macchinari agricoli, numerosa attrezzatura e utensileria da lavoro, dispositivi relativi a sistemi di video sorveglianza e apparecchi radiotelevisivi, di cui l’interessato non ha saputo giustificarne la provenienza.

A suffragare l’ipotesi della provenienza illecita del materiale, il fatto che buona parte della refurtiva, al momento del rinvenimento, presentava segni con tutta evidenza riconducibili a pregressi furti. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e tutto il materiale rinvenuto, del valore di circa 100.000,00 euro, è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Si riporta, di seguito, l’elenco del materiale rinvenuto, consultabile dai cittadini anche al seguente link:

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti

Nel dettaglio, si tratta di

– 8 cartoni Ikea integri contenenti mobili;

– 2 termo arredi;

– 13 motoseghe a scoppio di varie marche;

– 2 motoseghe elettriche;

– 2 motoseghe telescopiche;

– 1 martello demolitore di grandi dimensioni;

– 3 compressori;

– 3 caldaie di cui una a pellett;

– 1 robot per piscina;

– 4 decespugliatori a batteria;

– 4 decespugliatori a scoppio;

– 3 tagliasiepi elettriche;

– 1 tagliasiepi a scoppio;

– 3 pompe sommerse;

– 1 elettropompa per piscina;

– 2 pompe con motore a scoppio per acqua;

– 1 pompa per diserbare (da trattore grande);

– 1 bici da corsa;

– 1 bici montebike a pedalata assistita;

– 35 cassette contenenti utensili di vario genere: 5 flex, 16 trapani; 1 tracciatrice, 2 miscelatori; cassette utensili, chiavi inglesi, pinze, cacciaviti;

– 2 gruppi elettrogeni;

– 1 betoniera piccola;

– 2 motozappa;

– 1 scopatrice per olive;

– 1 spaccalegna;

Per informazioni è possibile contattare la Stazione Carabinieri di Ceglie Messapica al numero telefonico 0831-377007. Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

