CEGLIE MESSAPICA – Secondo l’accusa formalizzata in denuncia, sarebbe stata aggredita davanti al garage della sua abitazione per i più futili dei motivi: a prendere un pugno in faccia è stata una 43enne di Ceglie Messapica, malmenata nel tardo pomeriggio di domenica da una coppia di origine straniera.

Donna aggredita, la denuncia ai carabinieri

La vittima, che rincasava presso la sua abitazione insieme al marito e al figlio per dirigersi verso il suo garage, avrebbe trovato strada occupata da una autovettura. Gli occupanti, piuttosto che spostarsi nonostante le richieste, si sarebbero scagliati contro la famiglia della signora che, nel tentativo di sedare gli animi, si è presa pure un pugno in faccia. Da qui, la corsa in ospedale, a Martina Franca, e una prognosi di qualche giorno causata dalla rottura del setto nasale e altre contusioni. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, cui è stata presentata formale denuncia

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp