CEGLIE MESSAPICA (BR) – “Sono pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani, ma so bene che si tratta di un impegno da fare tremare i polsi: la notte non dormo se penso alle bollette. Se pensavo a una stagione per governare, beh difficile pensarne a una peggiore”. Lo afferma la leader di FdI, alla kermesse di Affari Italiani a Ceglie.

REDDITO DI CITTADINANZA

“Va eliminato – afferma in maniera secca Giorgia Meloni – il lavoro da dignità alla gente. Il reddito di cittadinanza non potrà durare in eterno, così facciamo del male. Quel denaro va investito per creare posti di lavoro, magari agevolando le aziende sul fronte fiscale, abbattendo la tassazione sul lavoro.

VIA ONERI SU AUMENTO BOLLETTE “Propongo una cosa per cui non serve lo scostamento: parametriamo le bollette di quest’anno su quelle dell’anno scorso e tagliamo tutti gli oneri allo Stato. Ha affermato Giorgia Meloni a Ceglie Messapica. “Lo Stato non ci può guadagnare sul caro bollette. Pronta ad approvarla lunedì: può tagliare il costo delle bollette del 30%”.

“Secondo me – ha aggiunto Meloni – il governo in carica può fare qualcosa subito, se sono d’accordo le altre forze politiche ci vediamo domani in Parlamento e approviamo domani una proposta per abbattere le bollette

SU PRESIDENZIALISMO COINVOLGERE TUTTI

“Sul presidenzialismo intendo coinvolgere tutti, ma quello che non accetto è che non si possa discutere. E’ la madre di tutte le riforme”