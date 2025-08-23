Ceglie Messapica: ladri in azione nelle campagne

CEGLIE MESSAPICA- Due tentativi di furto in ville di campagna, nella stessa serata e a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Il peggio, venerdì sera, è stato evitato grazie all’intervento degli agenti di un istituto di vigilanza privato. Indagini in corso per risalire ai responsabili.
