23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ceglie Messapica: ladri in azione nelle campagne

Anna Saponaro 23 Agosto 2025
centered image

CEGLIE MESSAPICA- Due tentativi di furto in ville di campagna, nella stessa serata e a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Il peggio, venerdì sera, è stato evitato grazie all’intervento degli agenti di un istituto di vigilanza privato. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

 

 

 

About Author

Anna Saponaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni

23 Agosto 2025 Anna Saponaro

Circolo Tennis Latiano, tutto pronto per i Campionati Italiani Femminili U15

23 Agosto 2025 Anna Saponaro

Sequela di incidenti al solito incrocio: presto i dissuasori

23 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Trovato morto in casa: s’indaga sul decesso di un 31enne

23 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Brindisi: torna il BPA, il festival dell’inclusione sociale

23 Agosto 2025 Anna Saponaro

Brindisi, multe sulla movida, Orefice: “nessun accanimento”

22 Agosto 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: sotto canestro arriva Mabor Dut Biar

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni

23 Agosto 2025 Anna Saponaro

Basket A2/M, Valtur Brindisi e Kevin Ndzie si separano

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari

23 Agosto 2025 Dante Sebastio