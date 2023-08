Ceglie messapica, la premier Meloni vede Salvini

Bari – Un incontro riservato ma ugualmente in grado di rinsaldare le fila della maggioranza. La premier Giorgia Meloni – come riportano alcuni quotidiani – ieri nella masseria a Ceglie Messapica nella quale soggiorna ha avuto un lungo vertice con il leader della Lega Matteo Salvini, in vacanza in Puglia. Gli staff raccontano di un clima cordiale tra i due e la volontà di affrontare i temi caldi della ripresa, dalla manovra finanziaria alla tassa sulle banche, dal caro benzina ai migranti. All’esterno della tenuta – racconta l’agenzia Ansa – un presidio imponente delle forze dell’ordine ha blindato ogni accesso. A quanto si apprende, tra gli uliveti della Valle d’Itria la premier potrebbe restare almeno altri tre giorni.

