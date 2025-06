Ceglie Messapica, Fondazione San Raffaele: “Con gli attacchi si evitano di dare le risposte”

In merito alle dichiarazioni dell’assessore Regionale Fabiano Amati, la Fondazione San Raffaele respinge con fermezza le ricostruzioni false e strumentali diffuse pubblicamente che sembrano avere il solo scopo di distogliere l’attenzione dalle gravi inefficienze denunciate a mezzo stampa dal Consigliere Luigi Caroli in merito alla gestione ASL del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. “ Il tentativo di scaricare la responsabilità sui gestori precedenti, a distanza di mesi dalla transizione alla gestione pubblica, – dichiara Sergio Pasquantonio – è un maldestro alibi per non rispondere dei disservizi emersi. Chi ha amministrato per 24 anni senza interruzioni lo ha fatto con il controllo costante della ASL, sottoponendosi a ogni puntuale verifica. I problemi strutturali oggi denunciati non solo non vennero mai rilevati nelle forme che si vogliono far credere, ma sono sorti dopo il subentro della gestione pubblica a seguito, evidentemente, di una gestione improvvisata. Non accettiamo lezioni da chi, in luogo di un piano serio e pubblico di rilancio, si rifugia nella propaganda e nella denigrazione. Se davvero si vuole fare del Centro di Ceglie un presidio d’eccellenza, si cominci con l’ammettere le carenze presenti oggi, senza aggrapparsi a fantasmi del passato. La salute delle persone non si difende con le polemiche, ma con i fatti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author