Ceglie Messapica | Droga ad un minore: arrestato 19enne

Sorpreso mentre vendeva marijuana ad un minore. Per questo, i Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del luogo. Il giovane è accusato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, nella tarda serata di ieri, a seguito di un mirato servizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti in quel centro storico, il giovane è stato colto nell’atto di cedere marijuana a un 17enne luogo, segnalato all’Autorità Amministrativa, e, a seguito di perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di 20 grammi di marijuana suddivisi in 16 dosi, la somma di 330,00 euro in banconote di vario taglio e materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Entrambi sono stati sanzionati per inottemperanza al rispetto della limitazione della circolazione delle persone, sia nel proprio comune che verso altri, comunque non connessi a motivate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o altre specifiche ragioni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione al regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.