CEGLIE MESSAPICA – All’interno di un’autofficina, gli agenti della Polizia Stradale di Brindisi hanno scoperto e sequestrato un’auto di lusso di una storica casa italiana con telaio contraffatto e priva di targhe. Indagini in corso sul ritrovamento non arrivato certo a caso, quanto piuttosto durante un controllo straordinario interforze eseguito nei giorni scorsi nella provincia messapica.

In particolare, nella serata del 13 febbraio, a Ceglie Messapica e San Michele Salentino è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti.

Ceglie Messapica, auto di lusso con telaio contraffatto: scatta sequestro

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’obiettivo è di garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL e dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, ha controllato numerose persone con pregiudizi di polizia e 5 esercizi commerciali.

Come detto, durante alcuni accertamenti, in una autofficina meccanica di Ceglie, i poliziotti della Stradale di Brindisi hanno rinvenuto una autovettura di lusso di una storica casa italiana, priva di targa con il telaio contraffatto, motivo per cui è stata sottoposta a sequestro penale.

Nei confronti di due altre attività commerciali controllate, sono state elevate una sanzione amministrativa per la mancata autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e una sanzione amministrativa per le carenze di natura igienico sanitaria.

