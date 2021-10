Ceglie M.ca | Si ribalta con l’auto, grave 27enne

Perde il controllo dell’auto, una utilitaria Hyundai, e, presumibilmente dopo l’impatto con un muretto a secco, si ribalta. È in condizioni gravissime una 27 enne di Ceglie Messapica alla guida della sua auto sulla strada provinciale 27, a pochi chilometri dall’ingresso di Ceglie. A bordo c’era un’altra giovane. Entrambe le ragazze sono state soccorse dai mezzi del 118 e condotte in codice rosso nell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Sulla dinamica del sinistro, sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, indagano gli agenti del comando di polizia locale di Ceglie. Non sarebbero coinvolte altre vetture.