Ceglie M.ca | Omicidio Nacci, scarcerato Giovanni Vacca

In cella dallo scorso 26 gennaio perché accusato del violento pestaggio di Sonia Nacci, la 43enne di Ceglie Messapica deceduta a dicembre, è stato scarcerato nel pomeriggio il 40enne Giovanni Vacca, indagato per omicidio volontario insieme al figlio Christian. L’uomo, difeso dagli avvocati Cosimo e Giuseppe Deleonardis, ha lasciato il carcere di via Appia di Brindisi per raggiungere la sua abitazione, in regime di domiciliari. Stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri, la sera del 21 dicembre la vittima era stata pestata da padre e figlio per un debito di droga. Era poi deceduta in ospedale dopo atroci sofferenze. Nelle settimane successive, i carabinieri avevano arrestato padre e figlio, ritenuti autori del tremendo pestaggio che, secondo l’autopsia, avrebbe causato la morte della donna. Giovanni torna quindi a casa, il figlio Christian resta in carcere in attesa della prima udienza del processo fissata per il prossimo 29 settembre.