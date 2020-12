Ceglie M.ca (BR) | Armati di mazza alla stazione di servizio: in fuga 2 banditi

Armati di mazza da baseball, sono stati messi in fuga dalla barista che, con se, aveva contanti e Gratta e Vinci. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Ceglie Messapica, nell’area della stazione di servizio Menga Petroli sita sulla strada provinciale per Francavilla Fontana. Ad agire, due banditi, messi in fuga dalle urla della donna e scomparsi tra le campagne vicine. Sul posto, i carabinieri della locale stazione, che hanno acquisito le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate in zona. Ai militari, il compito di identificare i due criminali.