27 Agosto 2025

CEGLIE M.CA – ARPAL PUGLIA ORGANIZZA TRE GIORNI DI RECRUITING

Radio Antenna Sud 27 Agosto 2025
Arpal Puglia sarà presente alla kermesse socio-economica e politica “La Piazza – Il Bene Comune”, che trasformerà il centro di Ceglie Messapica in un laboratorio a cielo aperto di idee, confronto e opportunità.  Tre giorni di recruiting in cui i partecipanti potranno sostenere colloqui, anche da remoto, con le aziende presenti.

Intervista al direttore di Arpal Puglia, Gianluca Budano.

 

