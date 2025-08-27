CEGLIE M.CA – ARPAL PUGLIA ORGANIZZA TRE GIORNI DI RECRUITING

Arpal Puglia sarà presente alla kermesse socio-economica e politica “La Piazza – Il Bene Comune”, che trasformerà il centro di Ceglie Messapica in un laboratorio a cielo aperto di idee, confronto e opportunità. Tre giorni di recruiting in cui i partecipanti potranno sostenere colloqui, anche da remoto, con le aziende presenti.

Intervista al direttore di Arpal Puglia, Gianluca Budano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author