Ceglie- Presente a Ceglie anche on. Fassina. Critico e polemico nei confronti delle spaccature all’interno di un partito che non riesce più a parlare alla pancia dei cittadini ed anche in Puglia rischia di perdere tutti i collegi. Alla domanda sull’ulteriore rottura tra M5S e Pd, risponde: “ È stato un gravissimo errore”