Ceglie- Ad aprire l’ultima serata della Piazza, il Talk di politica nazionale, è il presidente della Regione Puglia. Emiliano intervistato dal direttore Perrino, ha analizzato la spaccatura del Movimento Cinque Stelle a livello nazionale per arrivare al ruolo che il movimento ha nel suo Governo regionale. Alla nostra domanda sul nodo Cassano e se la candidatura dell’ex sottosegretario fosse concordata con lui non risponde e sorvola, dicendo solo “ Cassano si è sospeso da Arpal e comunque sempre meglio votare lui e Calenda che il Centrodestra”. In merito alla spaccatura nel Pd è molto critico, poiché a detta sua, a causa delle fratture si rischierebbe di far vincere un Centrodestra totalmente inesistente nella Regione.