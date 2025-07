Ceglie del Campo, incendio doloso a bar

BARI – Incendio di natura dolosa nella serata di venerdì ai danni del Road Cafè di Ceglie del Campo, quartiere a est del capoluogo pugliese. I vigili del posto avrebbero trovato sul posto liquidò infiammabili dai quali sarebbero partite le fiamme. Non ci sarebbero danni alle palazzine adiacenti ma per qualche ora i residenti sono stati fatti evacuare in maniera cautelativa fino alla messa in sicurezza della zona.

È possibile che nelle prossime ore il proprietario possa essere ascoltato dagli inquirenti per capire se abbia mai ricevuto richieste estorsive.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author