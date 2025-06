C’è la nebbia, il volo ritarda oltre un’ora: disagi per viaggiatori

BRINDISI – Oltre un’ora di ritardo per i passeggeri del volo Ryanair Brindisi – Roma Fiumicino: forse a causa della nebbia, infatti, l’aereo partito dalla Capitale per raggiungere il capoluogo messapico sarebbe stato fermato a Bari a causa della scarsa visibilità sullo scalo del Casale.

Nel momento in cui si scrive, la partenza del volo dall’aeroporto del Salento, inizialmente prevista per le 7.35, è stata riprogrammata per le 8.50, scatenando i mugugni dei passeggeri in attesa. “È mai possibile – ci scrive uno dei viaggiatori scontenti – che basti un po’ di nebbia per causare tanto ritardo?”.

Inoltre, sono diverse le partenze riprogrammate, con altri voli della compagnia low cost irlandese che fanno registrare attese e più di qualche lamentela.

