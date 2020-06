Cda Petruzzelli | Massimo Biscardi riconfermato sovrintendente

Condividi

Il maestro Massimo Biscardi è stato riconfermato nella carica di Sovrintendente della Fondazione lirica Petruzzelli e Teatri di Bari dal nuovo Consiglio d'indirizzo della stessa Fondazione, che si è insediato ufficialmente nelle scorse ore. Il nuovo Consiglio di Indirizzo, presieduto dal sindaco di Bari e presidente della Fondazione Antonio Decaro, è composto dalla new entry Sara Allegretta e Matteo Pertosa per il ministero per i Beni e le attività culturali, Corrado Petrocelli (vicepresidente per il Comune di Bari), Michele Bollettieri (altra nuova entrata in quota Regione Puglia), Vito Mormando (per la Città Metropolitana di Bari). La nomina di Biscardi dovrà ora essere ufficializzata dal ministro per i Beni e le attività culturali. "Voglio fare i miei auguri di buon lavoro al Consiglio di indirizzo - commenta il presidente Decaro -. In questi anni il teatro Petruzzelli ha attraversato momenti difficili, ma la determinazione e il coraggio del consiglio d'indirizzo, uniti alla fiducia e al sostegno dei soci fondatori e al lavoro di tutto il gruppo dirigente, sono state le leve fondamentali per superare le burrasche e raggiungere il porto in sicurezza. Per questo è importante sottolineare il lavoro straordinario portato avanti dal sovrintendente Biscardi, a cui il consiglio ha rinnovato la sua fiducia, e del collegio dei revisori".