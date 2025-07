Cc Taranto, otto nuovi tirocinanti marescialli approdano nella provincia jonica

TARANTO – Otto marescialli allievi del 13° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze sono stati accolti questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, per iniziare il loro tirocinio operativo estivo nelle Stazioni lungo la fascia costiera più turistica della provincia jonica.

A dar loro il benvenuto, il Comandante Provinciale, colonnello Antonio Marinucci, che ha rivolto un caloroso saluto e sottolineato l’importanza di questa esperienza per la crescita professionale e il servizio alla comunità: “Le Stazioni Carabinieri – ha detto il Comandante Provinciale – sono non solo un presidio fondamentale di sicurezza, ma anche un punto di riferimento e di contatto per i cittadini, soprattutto nei comuni più periferici. Voi sarete parte attiva di questo presidio, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e al controllo del territorio, ma anche arricchendovi sul campo, un’esperienza che vi accompagnerà per tutta la carriera.”

Gli allievi, accompagnati dai rispettivi comandanti, affiancheranno i colleghi già in servizio, contribuendo a rafforzare la vigilanza estiva programmata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. In questo modo,

si garantirà un maggiore controllo del territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico sul litorale tarantino.

Per i giovani marescialli, questa rappresenta un’occasione preziosa per mettere in pratica le nozioni apprese durante il percorso di studi alla Scuola di Firenze, in vista del completamento del ciclo formativo previsto per il prossimo anno. Il tirocinio costituisce infatti un primo, concreto impegno operativo sul campo, dove potranno sperimentare le dinamiche del servizio quotidiano e il rapporto diretto con i cittadini.

Con questa iniziativa, l’Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno nel garantire la sicurezza delle comunità, puntando sul rafforzamento dei servizi sul territorio e sulla formazione sul campo delle future generazioni di marescialli. La centralità delle Stazioni Carabinieri come presidio insostituibile per la tutela del territorio e dei cittadini viene così confermata e rafforzata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author