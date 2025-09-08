8 Settembre 2025

Cc Monopoli, il maggiore Proietti lascia il comando alla volta di Trani

BARI – Dopo quattro anni, il maggiore Christian Proietti lascia la guida della Compagnia Carabinieri di Monopoli per assumere un nuovo e prestigioso incarico nella città di Trani.

Durante la permanenza a Monopoli, il Comando Compagnia ha eseguito diverse operazioni. Tra queste si ricordano l’operazione “Partenone”, che ha portato a oltre 60 arresti nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla DDA di Bari per traffico di stupefacenti, riciclaggio, sequestro di persona, rapina, detenzione di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso; l’operazione “Infiniti”, che ha permesso di disarticolare un gruppo criminale composto da 8 soggetti dediti ai furti in abitazione con casseforti scardinate con la fiamma ossidrica; e l’operazione “Red-Point”, un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone ritenute responsabili di tentate rapine ai danni di anziani, furti di autovetture, tentate estorsioni, ricettazione e detenzione di armi clandestine.

