Cc Forestale Puglia: oltre 75mila interventi in 12 mesi

BARI – Oltre 75mila controlli, con una media di circa 206 al giorno, in particolare nell’ambito degli incendi boschivi, dell’attività venatoria, del traffico e abbandono illecito dei rifiuti, sicurezza agroalimentare e contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa. Sono questi i numeri principali del 2024 dei carabinieri forestali della Puglia che in questi ultimi 12 mesi hanno denunciato 813 persone contro i 701 reati commessi da ignoti. Gli illeciti amministrativi accertati sono stati 3.259 per un importo complessivo sanzionato pari a 4,2 milioni di euro. Grande attenzione – come ogni anno – è stata data alle attività a contrasto degli incendi boschivi, in particolare tra giugno e settembre. Rispetto al 2023 in cui sono andati a fuoco 2462 ettari, per questi ultimi 12 mesi i numeri sono in calo con 1751 ettari di superficie incendiata con la provincia di Taranto che ha destato quest’anno particolare preoccupazione. Ma non solo. Più di 3500 persone controllate per attività venatoria, 158 violazioni penali registrate pere abusivismo edilizio e 35 denunce per smaltimento delle acque di lavorazione nei frantoi oleari.

In ultimo, discariche: più di 8500 controlli e la puglia a rischio migrazione rifiuti.

