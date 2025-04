Cc, comandante interregionale Ogaden in visita a Bari

BARI – Questa mattinata, il generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli (che ha competenza sulle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), ha fatto visita al Comando Legione “Puglia” per il tradizionale scambio di auguri in vista delle imminenti festività pasquali.

Ad accogliere l’alto ufficiale nella caserma “Bergia” è stato il comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, generale di Brigata Ubaldo Del Monaco. Erano presenti all’incontro anche il comandante Provinciale di Bari, Generale di Brigata Gianluca Trombetti, i comandanti di tutti i rimanenti capoluoghi provinciali della Regione,

Nell’occasione, il generale Minicucci, ha rinnovato un particolare apprezzamento a tutti i reparti dell’Arma che operano sul territorio per il quotidiano servizio di prossimità garantito a tutta la cittadinanza, rivolgendo loro sentite parole di ringraziamento per i risultati conseguiti. È proprio sulla centralità del cittadino che il Generale Minicucci si è più volte soffermato, richiamando i concetti di “prossimità alla collettività” e “rassicurazione sociale”, quale tratti distintivi dell’Arma che si traducono nella vicinanza e nella capacità di ascolto che i carabinieri sanno applicare nel loro agire quotidiano, in particolar modo a tutela di tutte le fasce deboli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author