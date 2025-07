Cc Bari, encomi e riconoscimenti ai militari

BARI – Si è svolta, alla presenza del prefetto di Bari, Pasquale Russo, il sindaco di Bari Vito Leccese, il generale di Brigata, Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Puglia” ed il generale di Brigata Gianluca Trombetti, comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, la cerimonia di consegna delle premiazioni in favore di alcuni carabinieri distintisi in operazioni di Polizia Giudiziaria.

Prima di procedere alla consegna dei riconoscimenti, è stato osservato un minuto di silenzio per il brigadiere Carlo Legrottaglie, in sevizio alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana (Brindisi) barbaramente ucciso da un criminale il 12 giugno 2025, alcuni giorni prima del suo congedo dal servizio.

A seguire, sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti in complesse e delicate operazioni. Una Medaglia di Bronzo al Valor Civile del Presidente della Repubblica è stata concessa a un sovrintendente per essere riuscito, con estremo coraggio ed esemplare altruismo, a trasportare il corpo di due persone fuori dall’abitazione interessata da violenta esplosione seguita da incendio.

Trenta encomi semplici sono stati concessi dal comandante della Legione Carabinieri “Puglia” ai militari che, agendo con alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, nel contesto di diverse attività, hanno prestato soccorso a persone in difficoltà, catturato latitanti pericolosi ed eseguito numerosi arresti di delinquenti appartenenti ad organizzazioni criminali anche di tipo mafioso, in seguito a complesse ed articolate indagini culminate nell’emissione di misure cautelari per le quali l’Autorità Giudiziaria ha contestato i delitti di omicidio, estorsione ed in materia di armi e stupefacenti, con il sequestro di ingenti quantitative di sostanze psicotrope.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author