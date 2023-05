Cavese-Nardò: Diretta tv e streaming su Antenna Sud

Cavese-Nardò, finale playoff del Girone H della Serie D, sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su Antenna Sud.

L’ultimo atto di una lunga e appassionante stagione andrà in scena allo stadio “Simonetta-Lamberti’ di Cava de’ Tirreni, che rimarrà chiuso al pubblico per la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo (una già scontata con il Casarano).

L’appuntamento è per le 16.00 di domenica 28 maggio: chi vincerà avrà maggiori chance per un eventuale ripescaggio in Serie C. Diretta tv su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre e in streaming su antennasud.com.

