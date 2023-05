CAVESE ANNIENTATA, BRINDISI PROMOSSO IN SERIE C

VIBO VALENTIA – Una promozione meritata, un ritorno nel calcio che conta decisamente sudato ma la missione è compiuta. Il Brindisi batte ancora la Cavese, stavolta nella gara decisiva, quello dello spareggio di Vibo Valentia.

Finisce 3-1 la sfida del Razza, per la gioia di oltre 1600 tifosi biancazzurri che salutano il ritorno in Serie C: 33 anni dopo l’ultima volta in terza serie, col professionismo che invece mancava dal 2010/11, dai tempi della Lega Pro Seconda Divisione.

Il vantaggio biancazzurro arriva al 33′ del primo tempo con D’Anna, raddoppio nella ripresa con Opoola, rivelazione biancazzurra. Poi gara sospesa per un quarto d’ora a causa del fitto lancio di fumogeni da parte dei sostenitori campani.

La gara poi riprende, di testa la riapre in extremis Foggia, ma al 13′ di recupero chiude definitivamente i conti Felleca, neo entrato. Una città ed una provincia intera ora sono in festa: una cavalcata che verrà tramandata ai posteri.

SERIE D/H – SPAREGGIO PROMOZIONE

DOMENICA 14/05/2023 – Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia

CAVESE-BRINDISI 1-3

RETI: 32‘ D’Anna (B), 74’ Opoola (B), 90’ Foggia (C), 90’+11’ Felleca (B)

CAVESE 442: Colombo; Basile, Altobello (63’ Gagliardi), Magri (75’ Tumminelli), Maffei; Cuomo (63’ Bezzon), Aliperta Munoz, Bacio Terracino; Bubas (59’ Banegas), Foggia. Panchina: Angeletti, Rossi, Puglisi, D’Amore, Fissore. All. Troise.

BRINDISI 4231: Vismara; Valenti, Gorzelewski, Sirri, Di Modugno; Cancelli, Malaccari (86’ Ceesay), Opoola (90’+4’ Esposito), Dammacco (56’ Maltese), D’Anna (72’ Felleca); Santoro (59’ Triarico). Panchina: Di Fusco, De Rosa, Baldan, Stauciuc. All. Danucci.

ARBITRO: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. Assistenti: Umberto Galasso di Torino e Francesco Macchi di Gallarate.

AMMONITI: Aliperta, Gagliardi (C); Opoola (B).

NOTE: Angoli 9-5 per la Cavese. Recuperi 2’/12’. Spettatori 3.000.

