Cavallo Murgese: un progetto comune tra Carabinieri e Bundespolizei

Il cavallo murgese è al centro di un importante progetto di valorizzazione e di cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Bundespolizei, ovvero la polizia federale tedesca. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Ottavio Cristofaro See author's posts Continue Reading Previous Montemesola, adesivi omofobi contro Polizia, Maiorano: “Spregevole” potrebbe interessarti anche Montemesola, adesivi omofobi contro Polizia, Maiorano: “Spregevole” 10 Settembre 2025 Dante Sebastio Vaccini adolescenti, coperture insufficienti per Meningite B e HPV 10 Settembre 2025 Dante Sebastio Frecciarossa Roma-Taranto, Palmisano: “Soppressione inaccettabile” 9 Settembre 2025 Redazione Taranto lancia corsi biotech per biorisanamento e depurazione 9 Settembre 2025 Redazione Ex Ilva, Landini: “Rischio spezzatino senza intervento dello Stato” 9 Settembre 2025 Dante Sebastio Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita 9 Settembre 2025 Laura Milano
potrebbe interessarti anche
Montemesola, adesivi omofobi contro Polizia, Maiorano: “Spregevole”
Vaccini adolescenti, coperture insufficienti per Meningite B e HPV
Frecciarossa Roma-Taranto, Palmisano: “Soppressione inaccettabile”
Taranto lancia corsi biotech per biorisanamento e depurazione
Ex Ilva, Landini: “Rischio spezzatino senza intervento dello Stato”
Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita