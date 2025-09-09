10 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Cavallo Murgese: un progetto comune tra Carabinieri e Bundespolizei

Ottavio Cristofaro 10 Settembre 2025
centered image

Il cavallo murgese è al centro di un importante progetto di valorizzazione e di cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Bundespolizei, ovvero la polizia federale tedesca.

About Author

Ottavio Cristofaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Montemesola, adesivi omofobi contro Polizia, Maiorano: “Spregevole”

10 Settembre 2025 Dante Sebastio

Vaccini adolescenti, coperture insufficienti per Meningite B e HPV

10 Settembre 2025 Dante Sebastio

Frecciarossa Roma-Taranto, Palmisano: “Soppressione inaccettabile”

9 Settembre 2025 Redazione

Taranto lancia corsi biotech per biorisanamento e depurazione

9 Settembre 2025 Redazione

Ex Ilva, Landini: “Rischio spezzatino senza intervento dello Stato”

9 Settembre 2025 Dante Sebastio

Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita

9 Settembre 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Cavallo Murgese: un progetto comune tra Carabinieri e Bundespolizei

10 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Montemesola, adesivi omofobi contro Polizia, Maiorano: “Spregevole”

10 Settembre 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia Eccellenza, dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

10 Settembre 2025 Dante Sebastio

Vaccini adolescenti, coperture insufficienti per Meningite B e HPV

10 Settembre 2025 Dante Sebastio