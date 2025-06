Cavallo (Cisl): “Un patto sociale per rilanciare la Basilicata”

Un nuovo patto sociale per affrontare le sfide della Basilicata, rilanciare il lavoro, rafforzare la coesione sociale e valorizzare le risorse del territorio. È questa la proposta di Vincenzo Cavallo, segretario generale della Cisl Basilicata, che in un intervento pubblico ha tracciato le priorità per il futuro della regione.

Secondo Cavallo, la Basilicata si trova in un passaggio cruciale, in cui le transizioni ecologica, digitale e demografica impongono una nuova visione politica e sociale. “La nostra regione non può continuare a subire le trasformazioni in corso, deve diventare protagonista attiva”, ha affermato. Per il sindacato, la strada passa attraverso la partecipazione, la concertazione e la responsabilità condivisa tra istituzioni, parti sociali e comunità locali.

Nel suo intervento, il leader Cisl ha richiamato le numerose contraddizioni che colpiscono il territorio: lo spopolamento, le difficoltà dell’industria dell’automotive e del suo indotto, la precarietà occupazionale, i ritardi nell’uso dei fondi PNRR e la desertificazione bancaria. Ma proprio da queste criticità, secondo Cavallo, può emergere una nuova stagione di protagonismo sociale.

“Occorre un nuovo umanesimo del lavoro che restituisca centralità alla persona, che investa nei diritti, nella formazione e nella partecipazione attiva dei lavoratori alle scelte delle imprese e della pubblica amministrazione”, ha sottolineato.

Tra le proposte avanzate, l’utilizzo delle royalties del petrolio in un’ottica di sviluppo alternativo e sostenibile. “No a logiche assistenziali, sì a investimenti che valorizzino le risorse naturali, energetiche e culturali del territorio”, ha detto Cavallo indicando la necessità di rafforzare anche i presidi pubblici nelle aree interne e di garantire diritti essenziali come salute, mobilità, istruzione e connettività.

Il segretario ha quindi ribadito il ruolo centrale della contrattazione come strumento per costruire soluzioni concrete. “Non servono scorciatoie legislative o campagne referendarie. Servono buona rappresentanza, capacità progettuale e presenza nei luoghi di lavoro e nei territori”, ha dichiarato richiamando i temi congressuali della Cisl: governare le transizioni e combattere le marginalità.

Infine, un appello a guardare al futuro con spirito costruttivo: “La Basilicata può diventare un laboratorio di protagonismo sociale, e il sindacato può essere forza di proposta, sentinella di giustizia e motore di sviluppo”, ha concluso Cavallo.

