Maxi furto nella notte nelle campagne di Cavallino. Ignoti, intorno alle 2.00, hanno portato via circa 500 pannelli fotovoltaici dall’impianto installato in via Madonna delle Grazie. La zona risulta provvista di un impianto di telecamere di sorveglianza, le immagini ora sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto, per le indagini, sono giunti i carabinieri della locale stazione.