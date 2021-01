Cavallino | La maggioranza perde pezzi addio a De Riccardis

Con una nota il consigliere comunale di Cavallino, Cosimo De Riccardis, ha lasciato il gruppo di maggioranza del sindaco Ciccarese Gorgoni e di aderire al gruppo d’opposizione “Futuro e Democrazia”, una scelta pesante nella politica cittadina a pochi mesi dal ritorno alle urne del popolo di Cavallino.

“Chi, come il sottoscritto, è chiamato al rispetto verso il proprio paese, deve operare per il bene dei cittadini e avere il coraggio di prendere decisioni importanti.

In questo momento sento di dover assumere fino in fondo la responsabilità che il mio ruolo di consigliere comunale mi impone.

Per me amministrare è un compito che esige proficua collaborazione, unità e dialogo da cui dipendono scelte fondamentali per la comunità.

Nonostante siano passati solo pochi mesi dal mio ingresso in Consiglio Comunale, ho già potuto notare come le precedenti affermazioni non siano portate avanti dall’attuale gruppo di maggioranza.

È per questo che in seguito ad una profonda riflessione politica ho maturato la decisione di lasciare il gruppo di maggioranza “Lista Gorgoni” e di aderire al gruppo consiliare di minoranza “Futuro e Democrazia””.