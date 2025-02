Cavalli macellati illegalmente in Puglia: sgominata rete criminale

Un’associazione per delinquere dedita alla macellazione clandestina di cavalli è stata smantellata dai carabinieri del Nas di Perugia. Gli animali, non destinati al consumo alimentare e spesso sottoposti a trattamenti farmacologici incompatibili, venivano avviati illecitamente ai macelli clandestini, con gravi rischi per la salute pubblica.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Perugia e firmata dal procuratore Raffaele Cantone, ha portato a misure cautelari per sette persone: quattro ai domiciliari, due con obbligo di firma e una interdetta dall’attività lavorativa. Le indagini hanno rivelato che i cavalli venivano sottratti ai legittimi proprietari con inganno, registrati fittiziamente in banca dati e poi trasportati in Puglia, dove si perdeva ogni traccia.

Alcuni animali, già malati o feriti, morivano durante il viaggio, stipati in condizioni disumane. Il sistema si avvaleva della complicità di allevatori e di un funzionario incaricato delle registrazioni informatiche. Durante i sequestri, i militari hanno trovato documenti contabili, passaporti equini e un locale di macellazione abusiva. Sequestrato anche un autocarro con scarti di macellazione.

L’operazione è stata coadiuvata, in fase esecutiva, dai carabinieri dei Nas di Bari, Torino e Alessandria, nonché da militari dei comandi provinciali di Perugia, Barletta-Andria-Trani, Novara e Cuneo.

