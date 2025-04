Cattolici, ebraici e islamici con un unico calendario

BARI – Promuovere la conoscenza, il dialogo e l’inclusione tra le diverse culture del Mediterraneo, così da rafforzare i legami tra le comunità e favorire la comprensione reciproca. Edizione 2025 del Calendario comparato Ebraico Cristiano Islamico 2025, pubblicazione annuale della Fondazione Ipres. Iniziativa che a partire dall’anno 5782 del calendario ebraico, dall’anno 2022 del calendario cristiano e dall’anno 1443 del calendario musulmano, conferma l’impegno della Regione Puglia e di Ipres nell’ambito delle attività del Polo formativo territoriale Sna della Puglia, e in occasione del Programma “Public Servants’ Capacity Building and Mobility”, che porta in visita in Puglia alti funzionari pubblici di Italia, Balcani occidentali e Commissione Europea.

