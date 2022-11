Catanzaro-Crotone: Aggressioni, sassaiole, poliziotto in ospedale

Condividi su...

“Un poliziotto Digos di Crotone è finito all’Ospedale di Catanzaro con una ferita alla testa”. A scriverlo, su Twitter, è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. L’episodio si è verificato durante il derby del Ceravolo tra Catanzaro e Crotone, vinto dai padroni di casa con il punteggio di 2-0. Il poliziotto sarebbe stato ferito da un tifoso del Crotone nella curva ospiti. “Aggredito mentre fa il suo dovere – continua Ghirelli -. Nulla giustifica un atto ignobile come questo. Chiedo scusa al nuovo ministro dell’interno Piantedosi , al Capo della Polizia Giannini”.

Il portiere del Crotone, Branduani (un ex), ha denunciato anche l’aggressione della sua compagna in tribuna da parte di una tifosa del Catanzaro: Mi permetto di parlare per quanto accaduto allo stadio Ceravolo e non voglio infrangere una tifoseria intera per una stupida che oggi si è permessa durante una partita di calcio di alzare le mani alla mia compagna, solo perché non ha esultato ad un gol.Il calcio è passione, sfottò fra tifoserie, ma la violenza no. Qui non sto in silenzio. E ripeto, non me la prendo con i veri tifosi, ma oggi si è toccato il fondo. No alla violenza, soprattutto su una donna“.

Non è finita qui perché l’autobus che trasportava è stato preso a sassate mandando in frantumi diversi vetri, come dimostrano queste foto tratte da Twitter: