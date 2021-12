CATANZARO – Versa ancora in gravi condizioni il poliziotto colto da aneurisma domenica scorsa prima della partita tra Catanzaro e Foggia. L’uomo, Antonio Trotta di 34 anni, che stava scortando la tifoseria ospite verso lo stadio “Ceravolo” si e’ accasciato ed e’ stato subito soccorso dai sostenitori rossoneri. Trasportato in elicottero a Cosenza è stato operato d’ugenza. L’intervento è riuscito, ma il quadro clinico del poliziotto e’ ancora critico. Ora è in prognosi riservata e i medici stanno monitorando le sue condizioni.