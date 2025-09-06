Catania-Monopoli 4-0, le pagelle: Imputato volenteroso, ingenuo Viteritti

Fino al 78′ è stata partita vera, malgrado lo svantaggio il Monopoli è rimasto in corsa e poteva addirittura pareggiare con un pizzico di cinismo in più. Ma non è bastato: il Catania ha imposto la legge del più forte, come spiega il 4-0 finale. Una sconfitta ingiusta nella larghezza del risultato, ma figlia del crollo psicologico della squadra di Colombo. Di seguito le pagelle.

Piana 5,5 – Una serata nera, al netto dei quattro gol subiti. Non ha colpe particolari sulle reti incassate, riesce a fermare Stoppa all’87’, limitando in parte gli etnei.

Viteritti 5 – Manca di pochissimo la palla del possibile pareggio al 39′, commette un’ingenuità fatale in area su Lunetta. Da lì il rigore che chiude la partita e che ‘taglia’ il Monopoli fuori dalla partita.

Miceli 5 – Non incide particolarmente, ha vissuto giornate migliori.

Piccinini 5,5 – Cerca di farsi notare come può, dialogando con gli esterni, ma il Catania soffoca facilmente le iniziative.

Valenti 5,5 – Si nota poco, non riesce a portare l’inerzia della gara dalla sua parte.

Scipioni 5,5 – Cerca di far salire la squadra, guadagnando alcuni falli. Ma non è quello di Siracusa.

Battocchio sv – La sua gara è durata troppo poco per giudicare. Fuori al 24′ per infortunio.

Bordo 5,5 – Buoni spunti su punizione e palle inattive, ma che non vanno a buon fine.

Greco 6 – Ottimo assist per Fall al 58′, prova a sfruttare le poche chances che capitano. I suoi inserimenti non trovano adeguato supporto.

Tirelli 5 – Un tiro a lato quasi dal limite nella ripresa, poi poco altro. Ci si aspetta di più.

Fall 5,5 – Sfortunato al 58′ ma Dini lo ferma. Ma non è la serata giusta.

Imputato 6 – Che palla al 39′ per Viteritti, però mancata. In almeno un paio di circostanze le sue percussioni mettono in affanno il Catania.

Volpe 5,5 – Esordio amaro e sfortunato: si vede su punizione prima e poi con una botta che termina fuori all’87’.

Longo 5,5 – In campo dal 62′, ci prova immediatamente ma viene fuori solo un tiro centrale al 62′. Poi si spegne progressivamente, vittima del crollo generale della squadra.

Ronco sv – entrato all’85’

Rossi sv – entrato all’85’

All. Colombo 5,5 – Il punteggio passivo maturato è ingeneroso. Il suo Monopoli tiene testa per 3/4 di partita, ma crolla sul più bello: questo non può succedere, se la volontà è quella di fare un campionato importante. Il rigore ha pesato come un macigno sul piano psicologico. Stavolta meglio l’atteggiamento nella ripresa, ma i cambi non incidono come sperato.

