7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Catania-Monopoli 4-0, la sintesi del match

Domenico Brandonisio 6 Settembre 2025
centered image

La sintesi del match del Massimino

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Catania-Monopoli 4-0, le pagelle: Imputato volenteroso, ingenuo Viteritti

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Colpo grosso del Casarano, il Benevento si arrende: 1-0 al Capozza

6 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Catania-Monopoli 4-0: i biancoverdi tengono testa sino al 78′, poi il crollo

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Potenza: gara con cinque reti ma zero punti nella sconfitta di Caserta

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

🔴 Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, Giugliano-Foggia 1-0: gli highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Catania-Monopoli 4-0, la sintesi del match

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Catania-Monopoli 4-0, le pagelle: Imputato volenteroso, ingenuo Viteritti

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Giornata della fisioterapia a Casamassima, attenzione a terapie e anziani

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Colpo grosso del Casarano, il Benevento si arrende: 1-0 al Capozza

6 Settembre 2025 Alessandro Zanzico