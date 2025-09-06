Catania-Monopoli 4-0: i biancoverdi tengono testa sino al 78′, poi il crollo

Finché ha potuto, il Monopoli ha retto. Poi il Catania ha gettato la maschera, tirando fuori il volto della corazzata. Decisamente ampio il divario tra etnei e biancoverdi che, malgrado il 4-0 finale del Massimino, avevano tenuto testa ai siciliani sino al 78′. Il crollo negli ultimi 17′ ha fatto il resto, per quella che rappresenta una brutta battuta d’arresto.

Formazioni: 3-5-2 per la squadra di Colombo, che come novità rispetto a Siracusa presenta subito Greco, 3-4-2-1 per gli etnei di Toscano. Primo tempo avaro di particolari emozioni, ma il Catania è cinico e passa, di fatto, in vantaggio alla prima vera occasione. Minuto 23′: calcio d’angolo, cross di Cicirelli in area e stacco di testa imperioso di Ierardi, che batte Piana per l’1-0. Al 24′ cambio forzato tra i pugliesi: problemi fisici per Battocchio, dentro Bordo. Al 39′ buona potenziale chance sprecata per il pareggio. Palla lunga di Imputato in area per Viteritti, ma sfera mancata davvero per un soffio.

Più vivace la ripresa. Al 51′ botta potente ma centrale di Aloi, poi si vede il Monopoli. 58′: Dini si oppone praticamente a tu per tu con Fall, da ottimo suggerimento di Greco, al 62′ ci prova anche il neoentrato Longo, centrale, al 64′ Tirelli spedisce a lato una buona opportunità. Ma la situazione precipita al 76′: intervento in ritardo in area di Viteritti su Lunetta. Interviene il var, ma la decisione non cambia, rigore per il Catania. Dal dischetto scavetto di Cicerelli e portiere nuovamente battuto. Da lì in poi gara in discesa: all’82’ è 3-0, rasoterra di Aloi su cui Piana non arriva, al 95′ il 4-0 finale con Lunetta, bella conclusione a giro. Monopoli fermo a quota 4 punti, Catania a 9 ed a punteggio pieno: le dirette concorrenti sono avvisate.

CATANIA-MONOPOLI 4-0

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte.

A disp: Bethers, Coco, Martic, Allegretto, Raimo, Lunetta, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio, Caturano. All. Toscano

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Valenti, Scipioni, Battocchio, Greco, Imputato; Fall, Tirelli.

A disp: Albertazzi, Bizzotto, Angileri, Ronco, Cascella, Bordo, Lattanzi, Oyewale, Rossi, Longo, Volpe. All. Colombo

ARBITRO: Poli di Verona

ASSISTENTI: Consonni di Treviglio e Fenzi di Treviso

IV UOMO: Rispoli di Locri

OPERATORE FVS: Leotta di Acireale

MARCATORI: 24′ Ierardi, 79′ Rig. Cicerelli, 82 Aloi, 90′ Lunetta

