Catania, incidente per un pullman di tifosi rossazzurri: due feriti gravi

Incidente all’altezza di Salerno per un pullman di tifosi della Curva Sud . Era partito da Catania per raggiungere l’intera squadra rossazzura impegnata in ritiro a Norcia. Sono nove i feriti, due gravi ricoverati con la prognosi riservata presso l’ospedale di Polla. La società, in comune accordo con la questura di Perugia, sta valutando se scendere in campo per l’amichevole contro una squadra locale, programmata per domani alle ore 18:00, e se ufficializzare la presentazione ufficiale in piazza, in programma alle ore 21:30 dello stesso giorno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author