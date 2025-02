Catania-Foggia, trasferta vietata per i sostenitori rossoneri

Nel corso del match contro il Catania, in programma domenica 2 marzo al ‘Massimino, il Foggia non potrà contare sul supporto dei propri tifosi. Il Prefetto della provincia etnea, infatti, ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia, come annunciato dal club siciliano:

“In vista della gara Catania-Foggia, in programma domenica 2 marzo alle ore 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia”.

