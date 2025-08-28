Castromediano, tentativo di rapina fallito: incastrato da un video

Un tentativo di rapina finito male per un 44enne originario di San Pietro Vernotico e residente a Lecce. Nelle scorse ore Filippo Raone, questo il suo nome, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato col volto coperto e armato di coltello in un negozio di prodotti per l’igiene personale e della casa a Castromediano, frazione di Cavallino, in via Nicola Dell’Abate, con l’intenzione di rubare i contanti presenti nel registratore di cassa.
L’uomo, con un paio di occhiali da sole, un berretto e una bandana rossa a coprirgli il volto, mentre in mano impugnava una lama di 10 centimetri, dapprima ha raggiunto la responsabile dell’esercizio commerciale chiedendole di consegnare l’incasso. Davanti al rifiuto di quest’ultima si è recato autonomamente alla cassa, ha divelto il registratore con circa 200 euro all’interno e si è avviato velocemente verso l’uscita.
Ma una volta giunto in strada, per motivi ignoti è inciampato, perdendo nella caduta arma e bottino. Dopo essersi rialzato è scappato, senza fermarsi a raccogliere da terra gli oggetti. Nel frattempo, il tutto è stato filmato con il cellulare dai presenti.
Immagini preziose che hanno permesso ai carabinieri della stazione di Cavallino, giunti sul luogo, di individuare il presunto rapinatore e di mettersi sulle sue tracce. L’uomo è stato trovato dopo qualche ora in via Leuca a Lecce, con addosso vestiti diversi.
Condotto in caserma, la refurtiva è stata restituita alla vittima, mentre il coltello e i vestiti indossati durante il colpo sono stati sequestrati. È stato lo stesso 44enne a indicare ai militari il punto esatto in cui si trovavano gli abiti da recuperare. Attualmente l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.
