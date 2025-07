Castro, torna il festival del Jazz: concerti e workshop dal 24 al 30 agosto

Dal 24 al 30 agosto torna nella “perla del Salento” il Castro Jazz Festival. Gli appuntamenti e i dettagli della terza edizione sono stati presentati nelle scorse ore al Museo archeo-industriale di Terra d’Otranto di Maglie.

Previsto un ricco calendario di eventi, che trasformerà la cittadina sull’Adriatico in una vera e propria capitale del jazz: saranno presenti musicisti e artisti di fama internazionale, come Roberto Ottaviano ed Enrico Zanisi, che si esibiranno durante i concerti distribuiti tra il Castello Aragonese e gli altri luoghi più amati della città. Le serate saranno tutte a ingresso gratuito, grazie al contribuito della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Castro.

Una rassegna incentrata sui momenti formativi, oltre che sulle esibizioni musicali: in programma, infatti, anche una Summer School per musicisti provenienti da tutta Italia. E per i più piccoli un viaggio musicale pensato appositamente per avvicinarli alle avvolgenti sonorità della musica jazz.

